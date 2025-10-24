Премьер Японии в программной речи не сказала о поддержке Украины

Санаэ Такаити также не упомянула о санкциях против России

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в парламенте, не упомянула о готовности Токио продолжать поддержку Украины и сохранять санкции в отношении России. Ее предшественники на посту главы правительства Фумио Кисида и Сигэру Исиба использовали эту формулировку в своих выступлениях.

Часть речи Такаити о России включала лишь фразу о курсе японского правительства на "решение проблемы "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и заключение мирного договора с РФ, несмотря на сложные отношения, и общую краткую критику действий Москвы в связи с конфликтом на Украине.

При этом новый глава МИД страны Тосимицу Мотэги ранее заявил, что правительство продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и придерживаться санкционного режима в отношении России.

Японское правительство с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против России. После этого РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки этого шага будут меньше, чем выгода от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом. Позднее на встрече замглавы МИД РФ Андрей Руденко с послом Японии в Москве Акирой Муто с российской стороны было отмечено, что целенаправленными усилиями Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня.

Вместе с тем, как отметил Руденко после вступления Такаити в должность премьера, российская сторона рассчитывает, что ее опыт позволит ей по-новому взглянуть на проблемы в отношениях РФ и Японии и руководствоваться "в первую очередь национальными интересами, а не интересами третьих стран".