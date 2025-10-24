Politico: в Бельгии сравнили отъем активов России с авиакатастрофой

По данным издания, ЕК заверяла королевство, что механизм "репарационных кредитов" несет лишь небольшой риск, на что получили ответ, что "у самолета тоже небольшой шанс разбиться, но если это происходит, десятки людей гибнут"

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Приверженность Евросоюза поддержке Киева оказалась под вопросом после того, как лидеры ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных активов России. С такой оценкой выступило издание Politico.

"Немногие [лидеры стран ЕС] могли скрывать тот факт, что итог [саммита] вновь ставит вопросы относительно хрупкой поддержки Украины со стороны ЕС", - пишет издание. Оно напоминает, что лидеры ЕС лишь попросили Еврокомиссию подготовить новые предложения по этому вопросу, окончательное решение может быть принято лишь на новом саммите в декабре. Но при этом в ЕС не исключают, что встреча лидеров может пройти и раньше этого срока.

По данным издания, в ходе обсуждений на саммите 23 октября представители ЕК заверяли, что механизм "репарационных кредитов" несет лишь небольшой риск. На это бельгийские дипломаты ответили, что "у самолета тоже небольшой шанс разбиться, но если это происходит, десятки людей гибнут", рассказали изданию источники, осведомленные о ходе дискуссий.

Представители Бельгии в прошедшие недели неоднократно просили ЕК совместно уладить все чувствительные аспекты относительно предлагаемой схемы изъятия активов, но брюссельские чиновники отказались, тем самым приведя бельгийских коллег "в ярость". "Мне кажется, что наши друзья из Еврокомиссии недооценивают сложность этой очень замысловатой финансовой конструкции. Эта недооценка и есть причина, почему Бельгия обеспокоена", - сказал изданию неназванный дипломат из ЕС.

Итог саммита стал компромиссом, который поможет всем сохранить лицо, но он также оставляет премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу возможность заблокировать любые решения, если они не будут учитывать "красные линии" бельгийского правительства, подытоживает издание.

О замороженных российских активах

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.