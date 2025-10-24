Politico: позиция Бельгии по активам РФ застала врасплох чиновников на саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Сопротивление Бельгии на саммите в Брюсселе предложению Еврокомиссии (ЕК) об использовании активов РФ застало врасплох дипломатов, министров и чиновников, работающих с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Как пишет издание Politico, ее команда несколько дней уверяла коллег, что нашла решение, которое устроило бы бельгийские власти.

"Это полный бардак, - сказал неназванный дипломат. - Все должно было сложиться не так". По данным издания, председатель Евросовета Антониу Кошта и фон дер Ляйен утратили часть доверия со стороны стран - членов ЕС, поскольку им не удалось достичь соглашения о финансировании Украины за счет российских активов. При этом остается неясным, когда Евросоюз примет решение о задействовании замороженных российских средств в поддержку Киева и произойдет ли это вообще, пишет Politico.

Ранее участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Бельгия, на территории которой блокированы суверенные активы РФ на сумму €210 млрд, не скрывала, что опасается ответных мер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 23 октября, что любые конфискационные инициативы Европейского союза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.