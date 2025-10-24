USA Today: профсоюзы пилотов призвали демократов остановить шатдаун

Коалиция ассоциаций пилотов авиакомпаний, Союзная ассоциация пилотов и Ассоциация пилотов NetJets в своих обращениях указали на положение 13 тыс. авиадиспетчеров по всей стране, которые временно лишены своей заработной платы

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Три авиационных профсоюза США, объединяющие порядка 50 тыс. пилотов и других специалистов отрасли, направили обращения в Конгресс с требованием принять республиканский законопроект о бюджете для возобновления финансирования федерального правительства, которое было временно приостановлено с 1 октября. Об этом сообщила газета USA Today.

Коалиция ассоциаций пилотов авиакомпаний, Союзная ассоциация пилотов и Ассоциация пилотов NetJets в своих обращениях указали на положение 13 тыс. авиадиспетчеров по всей стране, которые временно лишены своей заработной платы из-за шатдауна, а также на проблемы у сотрудников Администрации транспортной безопасности США. Профсоюзные объединения подчеркивают, что проблемы с финансированием их работы усугубляют положение отрасли и ведут к задержкам и сбоям в работе аэропортов в стране. В своих обращениях организации указали на необходимость членам Конгресса США согласиться с тем законопроектом, который пытается принять Республиканская партия.

Нынешняя частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).