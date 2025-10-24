В Индии заявили, что не заключают сделки "под дулом пистолета"

Министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял сообщил, что страна ищет способы решения проблем, вызванных тарифами США, в том числе рассматривает новые рынки

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Индия не станет заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под давлением. Об этом заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.

"Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета", - сказал он. По словам министра, "Индия настроена на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решений в спешке или под давлением момента".

"Мы приняли тот факт, что на нас наложены тарифы. Мы ищем способы решения этой проблемы. Мы рассматриваем новые рынки. Мы наблюдаем рост спроса в индийской экономике. Таким образом, у нас очень устойчивая структура", - указал Гоял.

"Торговое соглашение - это долгосрочная перспектива, и мы должны смотреть в будущее и добиваться наилучших условий для страны", - резюмировал он.

Индия и США с февраля ведут переговоры по полномасштабному торговому соглашению, которое предусматривает увеличение в два раза объема двусторонней торговли - до $500 млрд к 2030 году. Индийская делегация несколько раз посещала США для переговоров. Американские чиновники во главе с помощником торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем посетили Нью-Дели 16 сентября, и МИД Индии назвал очередной раунд состоявшихся обсуждений позитивным.

Переговоры продолжаются на фоне введения США 6 августа дополнительных тарифов в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Официальный Нью-Дели расценил эти действия как несправедливые.