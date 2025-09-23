Наталья Булетова — о том, как меняется вектор партнерства в мире и куда на этом фоне смотрит Дели

Зависимость от других стран — это главный враг Индии, заявил 20 сентября премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая в штате Гуджарат. Сегодня не только сосредоточение на политике "сделано в …" наблюдается во многих государствах, но и сформирован устойчивый тренд на смену вектора партнерства в мировой экономике и политике в целом.

Общая тенденция с недооцененной страной

Необходимость смены партнерства вытекает из того, что экономически развивающиеся страны выходят на новый уровень конкуренции, получают возможность занять свою более существенную нишу на мировом рынке, а страны "золотого миллиарда" вынуждены под это подстраиваться.

Они получили реальный шанс формировать суверенную политику с ориентиром не только на основного инвестора, но и на широкий круг партнеров, с которыми можно выгодно сотрудничать и получать долгосрочные результаты напрямую. Ранее те же США использовали свое монопольное положение на мировом финансовом рынке за счет доллара как валюты расчета между странами. А теперь куда более реальна покупка без посредника важных ресурсов и комплектующих для развивающейся цифровой экономики, сбыт своих товаров и услуг.

Индия (впрочем, как и Россия) в этом плане может считаться недооцененной страной, которой в мировой экономике было уделено определенное место. Площадка для иностранных инвестиций западных стран — со сдерживанием ее развития через разные политические технологии.

Однако в 2024 году, по оценке Всемирного банка, Индия заняла третье место в мировой экономике по паритету покупательной способности.

Давление и партнерство

Для европейских стран сегодняшняя ситуация в мировой экономике — это тоже большой вызов их монопольному положению в финансовых институтах и в их отношении к восточным партнерам.

То, как политики ЕС вмешиваются в экономическое сотрудничество России и Индии, — яркий пример международной конкуренции за рынки ресурсов и сбыта, за приоритет своих интересов. При этом зачастую без учета ущерба другим странам.

Так, в частности, 17 сентября Еврокомиссия представила Европарламенту и Совету Евросоюза заявление, что ЕС будет "в дальнейшем взаимодействовать с Индией во всех аспектах противодействия" РФ в конфликте на Украине. В частности, Европа намерена принимать меры по "предотвращению реэкспорта в Россию товаров военного назначения, произведенных в ЕС, и обходу санкций". При этом Евросоюз может ввести рестрикции в отношении ряда индийских (а также китайских и киргизских) компаний по 19-му пакету антироссийских санкций, сообщил портал EUObserver. А 27 августа администрация американского президента ввела 50-процентные пошлины на индийские товары, включая текстиль, обувь, мебель и так далее. При этом, по сообщениям газеты Financial Times, Трамп призвал ЕС ввести 100-процентные пошлины на товары Индии и Китая в рамках вторичных санкций.

Индия исторически для России была полноправным партнером, а для ряда других стран — источником колоссальных природных богатств, которыми те пользовались в рамках колониальной политики.

Сегодня Дели и Москва — это действительно полноценные партнеры. Это проявляется не только в культурных, образовательных и военно-технических связях. Россия в рамках реализации суверенной экономической политики смогла предложить Индии реальный шанс быстрыми темпами развивать свою экономику. Это подтверждается и расчетами по договорам в национальных валютах.

Кстати, как и в ситуации с Россией, где ряд положений политики импортозамещения носит вынужденный характер, Индия также может (и ей это нужно) воспользоваться сегодняшней международной обстановкой для максимальной реализации национальных интересов. В принципе, думаю, именно об этом Моди и говорил, пеняя на зависимость от других стран.

Сегодня очевидно — руководство Индии выстраивает свою суверенную политику (и в экономике в том числе).

При этом это довольно сложные решения, которые требуют в первую очередь защиты интересов своего народа. А индийское общество очень многослойное, разное, с проблемами социального неравенства, зависимостью от иностранных инвестиций, а значит, и с сильным политическим давлением со стороны западных стран. Одновременно у Индии есть и опыт колониальной политики Англии, отголоски которой я вижу до сих пор, общаясь с простыми людьми. Многие помнят историю своей Родины и имеют четкое понимание — какие страны можно считать добросовестными партнерами, а к чьей политике следует относиться с осторожностью.

Суверенность во главе

Разные подходы к экономическому сотрудничеству, на мой взгляд, результат реализации разных моделей поведения лидеров стран и объединений. Сегодня для США и ЕС век их тотального преимущества исчерпал свои возможности. Ведь такие страны, как Россия, Китай и Индия, могут объединиться — не против, а для создания новых условий партнерства, без тех самых колониальных посягательств на независимость других.

Думаю, у руководства Индии достаточно ресурсов и опыта для самостоятельной суверенной экономической политики в партнерстве с такими же суверенными и самодостаточными в реализуемых международных договорах странами. Пример БРИКС+ свидетельствует об этом — открытость и альтернатива Всемирной торговой организации без давления и с учетом взаимных экономических интересов.

Можно утверждать, если Индия не поддастся и не включится как "партнер" ЕС в политические игры и экономические войны — у нее есть реальный путь к быстрому экономическому росту и развитию. Это, конечно, хорошие перспективы не только для роста благосостояния ее общества, ее роли в мировой экономике, но и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Россией и КНР. Кстати, у Дели и Пекина в последнее время — думаю, не без участия БРИКС и ШОС — заметно существенное потепление по ряду вопросов. Хотя не стоит забывать и про то, что Индия ведет переговоры с ЕС и США по торговым соглашениям.

Конечно, три столь крупные экономики — китайская, индийская и российская — это серьезный вызов для интересов (и даже благополучия) западных стран. Поэтому Запад и пытается вбить клинья, противостояние продолжается. Тем временем результаты свидетельствуют о том, что сегодня важнее всего равновесие между собственным суверенитетом и интересами международного экономического партнерства. На чем и стоит Индия.