БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может ввести рестрикции в отношении ряда китайских, индийских и киргизских компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК) с предложениями о новых ограничительных мерах.

В черный список могут попасть китайские фирмы CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) и Tianjin Xishanfusheng International Trading, а также компания Old Vector и криптобиржа Grinex из Киргизии. Кроме того, предлагается добавить в серый список компаний, занимающихся обходом санкций, 11 фирм из материкового Китая и Гонконга, 3 из Индии и 2 из Таиланда.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в интервью газете "Известия", что предложения ЕС по 19-му пакету санкций демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала.