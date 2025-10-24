Мицотакис: страны ЕС оказались не готовы к принятию решения по активам РФ

Премьер-министр Греции считает, что нельзя создавать прецедент, который может повлечь за собой системные риски в Европе

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 24 октября. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС не были готовы к принятию решения по вопросу использования блокированных активов РФ, государства сообщества должны быть уверены, что не столкнутся с системными рисками. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам саммита ЕС в Брюсселе, его слова приводит пресс-служба кабмина.

"Окончательное решение на этот счет еще не принято, - сказал глава правительства в ответ на вопрос журналистов о том, откуда у ЕС найдутся деньги на поддержку Украины в условиях отсутствия консенсуса по выдаче кредита Киеву на основе блокированных российских средств. - Мы обратились к Европейской комиссии, чтобы она подготовила предложение, которое будет хорошо юридически обосновано. Чтобы иметь возможность использовать эти блокированные ресурсы, мы должны быть уверены, что не создадим непреодолимый юридический прецедент и не будем также обременены какими-либо системными рисками, с которыми мы как Европа можем столкнуться в будущем".

"Поэтому мы рассчитываем вернуться к этому обсуждению в декабре. Однако очевидно, что к настоящему моменту Совет [ЕС] не проявил зрелости для принятия такого решения", - добавил Мицотакис.

Ранее бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер сообщил, что лидеры стран ЕС не дали Бельгии никаких гарантий защиты от ответных мер Москвы в случае возможной конфискации российских активов, поэтому королевство выступает против присвоения этих средств.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.