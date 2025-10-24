Орбан объяснил поддержку новых санкций против России

Как уточнил венгерский премьер-министр, 19-й пакет рестрикций не вредит Будапешту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 24 октября. /ТАСС/. Будапешт выступает против санкционной политики Евросоюза, но поддержал 19-й пакет рестрикций против России, потому что он не наносит прямого ущерба венгерской экономике. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

Беседуя там с венгерскими журналистами, он рассказал, что принятию 19-го пакета предшествовали "долгие недели переговоров" с Еврокомиссией. "Мы исключили все, что было плохо для Венгрии. Этот пакет санкций, хотя и является продолжением санкционной политики, которая была в корне ошибочной, не наносит Венгрии никакого ущерба. Мы всегда ведем переговоры таким образом, чтобы даже в случае принятия новых пакетов санкций они не оказывали негативного влияния на Венгрию", - процитировала главу правительства газета Magyar Nemzet.

Орбан также отметил, что в результате конфликта на Украине и санкций против России венгерская экономика потерпела убытки на сумму от €20 до €30 млрд. "Из этого ясно, что в интересах каждой венгерской семьи, каждого венгерского предпринимателя, чтобы мир был достигнут как можно скорее. Деньги не должны идти на Украину, а экономика Венгрии и других стран ЕС не должна быть заблокирована санкциями", - подчеркнул премьер.

В 19-й пакет санкций, которые вступил в силу 24 октября, входят запреты на банковские операции с рядом российских банков, экспорт в РФ десятков категорий европейских товаров, закупки сжиженного природного газа и оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить Россию. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть. В черный список ЕС дополнительно внесены более 60 физических лиц и предприятий из РФ и некоторых других государств.

Позиция Венгрии

На протяжении последних лет правительство Венгрии последовательно выступает против санкций ЕС в отношении энергетического сектора России и добилось для себя ряда исключений из запретов на поставки российских нефти и газа. Сейчас Будапешт заявляет, что продолжит борьбу с планом Брюсселя, предусматривающим полный запрет на использование энергоносителей из РФ к началу 2028 года. Венгрия по-прежнему получает основную часть нефти и газа из России и пока не может найти альтернативные источники и пути доставки сырья и топлива.

Кроме того, Венгрия не допустила введения карательных мер против ряда физических и юридических лиц в РФ, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она также предотвратила включение в санкционный список Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов. По настоянию Венгрии было сохранено исключение из санкций для российской компании "Метровагонмаш", занимающейся техническим обслуживанием одной из линий будапештского метро. От санкций Евросоюза освобождено сооружение АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома.

Правительство Венгрии поясняло, что выступает против санкций в отношении РФ, поскольку они не достигли своей цели и нанесли ущерб экономике самого ЕС. Будапешт считает, что в связи с началом процесса урегулирования конфликта на Украине главная причина санкций может быть устранена и они должны быть отменены.