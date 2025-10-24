Axios: Дмитриев и Уиткофф проведут встречу 25 октября

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прибыл в США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф проведут встречу 25 октября.

"В субботу спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф, как ожидается, встретится с прибывшим в США спецпредставителем [президента РФ Владимира] Путина Кириллом Дмитриевым", - написал корреспондент портала Axios Барак Равид.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дмитриев прибыл в США для переговоров. По его данным, ожидается, что он встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа.