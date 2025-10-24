Ле Пен: власти Франции пренебрегают охраной наследия

Ограбление Лувра это демонстрирует, подчеркнула лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение"

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Произошедшее 19 октября ограбление Лувра наглядно демонстрирует пренебрежение, с которым власти относятся к культурному наследию Франции. Такое мнение в эфире телеканала BFMTV выразила лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Мы вынуждены констатировать [пренебрежение], ведь за последнее время произошло множество инцидентов - это либо пожары, преднамеренные или нет, либо кражи из музеев, число которых растет. Это значит, что существуют преступные группы, которые прекрасно проанализировали слабость и беспомощность государства в вопросах защиты своего наследия", - сказала Ле Пен.

По ее словам, "такое пренебрежительное отношение со стороны властей продолжается уже много лет".

Она также выразила мнение, что причиной ограбления Лувра стала "череда неправильных решений". "Надо перестать искать оправдания. Думаю, здесь дело не столько в нехватке финансирования, сколько в бездействии и неверных решениях. В 2019 году, например, витрины заменили на худшие. И за это тоже нужно искать ответственных, - отметила она. - Никто ни за что не отвечает. А ведь кто-то принял решения или, наоборот, не принял их. Когда тебе доверяют ответственность, ее нужно нести".

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро.