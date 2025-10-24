Хегсет: в Карибском море США уничтожили перевозивший наркотики катер

Глава Пентагона сообщил, что, по данным американской разведки, судно использовал венесуэльский наркокартель Tren de Aragua

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США уничтожили в международных водах Карибского моря катер, который мог использовался для перевозки наркотиков. Как сообщил в X глава Пентагона Пит Хегсет, шесть находившихся на борту человек были убиты.

Он отметил, что, по сведениям американской разведки, катер использовался венесуэльским наркокартелем Tren de Aragua. "Шесть наркотеррористов находились на борту судна во время удара, который был нанесен в международных водах и стал первой такой операцией, проведенной ночью. Все шестеро террористов были убиты", - написал Хегсет.

"Если вы наркотеррорист, занимающийся контрабандой наркотиков в нашем полушарии, мы будем относиться к вам как к «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Днем и ночью мы будем отслеживать ваши каналы, выслеживать ваших людей, преследовать вас и убивать", - добавил он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. За последние несколько недель американские ВМС уже уничтожили в международных водах Карибского моря несколько скоростных лодок с находившимися на них людьми, которые, по американским данным, перевозили наркотики из Венесуэлы.

Как сообщила газета The New York Times, 7 октября президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования ситуации с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.