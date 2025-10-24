Палестинские фракции поддержали идею размещения в Газе миротворцев ООН

Миротворческие силы будут следить за соблюдением режима прекращения огня

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Палестинские фракции, принявшие участие в переговорах в Каире, поддержали идею о принятии ООН резолюции касательно размещения в секторе Газа миротворческого контингента. Соответствующее заявление распространило одно из движений - ХАМАС.

"Участники встреч в Каире договорились о необходимости принять все меры для сохранения стабильной ситуации на всей территории Газы. Они также подтверждают: важно, чтобы ООН принял резолюцию о размещении в анклаве миротворческих сил, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.