Экс-главком НАТО предложил дать Киеву "гарантии", как Косову перед началом войны

Джеймс Ставридис предлагает использовать на Украине наработки операций блока Eagle Eye и Balkan calm, которые были запущены осенью 1998 года

Редакция сайта ТАСС

Джеймс Ставридис © Sebastian Widmann/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в колонке для агентства Bloomberg призвал Запад "обеспечивать безопасность" Украины тем же набором методов, которым страны НАТО действовали в Косове в 1998-1999 годах, готовясь к началу полномасштабной военной агрессии против Югославии.

"Запад должен обдумать обязательные переговорные позиции, которые "защитят" Украину навсегда. Этому есть прецедент - страны НАТО и их западные партнеры предоставили такие гарантии маленькому балканскому региону Косово в конце 90-х годов", - пишет Ставридис.

Бывший адмирал предлагает использовать на Украине наработки операций блока Eagle Eye и Balkan calm, которые были запущены осенью 1998 года - за полгода до начала воздушной войны НАТО против Югославии.

Подготовка к войне

В предвоенных операциях НАТО участвовали более 80 "самолетов-наблюдателей", военно-морская группа, блокировавшая побережье Югославии в Адриатическом море, а также контингент западных "наблюдателей" на территории Косова. Остальные силы НАТО были развернуты в сопредельных государствах и территориях. С началом войны самолеты НАТО были использованы в составе воздушной группировки для бомбардировки Югославии, корабли - для запусков ракет Tomahawk по Сербии, а данные "наземных наблюдателей" активно использовались для определения целей воздушных ударов.

Ставридис так и пишет: "Над Косово самолеты НАТО установили бесполетную зону, а крылатые ракеты Tomahawk (с кораблей НАТО в Адриатическом море - прим. ТАСС) били по целям в сербской столице Белграде, включая комплекс министерства обороны".

Весь этот опыт отставной адмирал без всяких корректировок масштабирует на Украину, предлагая отправить туда Tomahawk, организовать бесполетную зону силами авиации НАТО, в Черное море ввести ударные корабли, а на Украину - ограниченный контингент из 10 тыс. "военных наблюдателей".

Отставной адмирал не дает ответа на вопрос, как он предлагает убедить Россию согласиться на такой план.

Война в Югославии

Воздушная война НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года под предлогом сфабрикованного инцидента, известного как "бойня в Рачаке", когда "наблюдатели" обвинили сербские силы в "убийстве мирных жителей". За "гражданские жертвы" были выданы переодетые трупы албанских комбатантов.

В ударной операции НАТО, продолжавшейся 78 дней, участвовало 1 150 самолетов, которые совершили 12 тыс. боевых вылетов. Было выпущено 3 тыс. крылатых ракет и сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном.

Жертвами бомбардировок стали примерно 2 тыс. человек, 5 тыс. получили ранения, пропали без вести более 1 тыс.

По данным сербских экспертов, материальный ущерб составил до $100 млрд. Полностью была уничтожена инфраструктура, были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, 60 мостов, 30% всех школ, около 100 исторических памятников.

Официальный представитель НАТО Джейми Ши в период войны разъяснял, что удары НАТО по электростанциям, объектам водоснабжения, мостам и прочим объектам гражданской инфраструктуры Югославии "полностью оправданы, поскольку "парализуют действия" югославской армии. Удары по школам и жилым кварталам он называл "сопутствующим ущербом".

Ястреб Демпартии

Ставридис возглавлял ОВС НАТО в 2009-2013 годах, после чего ушел в отставку, став деканом Школы права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса (Массачусетс). Он входит в элиту Демпартии США, одно время его даже называли потенциальным кандидатом на пост вице-президента на выборах 2016 года, когда кандидат от демократов Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу. Ставридис активно выступает в СМИ с агрессивных позиций, защищая наиболее жесткий силовой подход США к внешней политике.

Кукловодная масса

Как заявила ранее в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "кукловодная масса" из западной партии войны стоит за всеми решениями Владимира Зеленского, она все никак не может успокоиться и настаивает на продолжении кризиса на Украине, По ее словам, за действиями этой массы кроется "один и тот же преступный след, вот эта самая партия войны, раньше возглавляемая [экс-президентом США Джо] Байденом".

Дипломат обратила внимание, что в Европе делают все для эскалации украинского конфликта, при этом у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы.