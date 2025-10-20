Захарова: "кукловодная масса" из западной партии войны стоит за Зеленским

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. "Кукловодная масса" из западной партии войны стоит за всеми решениями Владимира Зеленского, она все никак не может успокоиться и настаивает на продолжении кризиса на Украине. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что в Европе делают все для эскалации украинского конфликта, при этом у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы.

"Вот прошел сейчас визит Зеленского [в Вашингтон], за которым и стоит вся эта [западная] кукловодная масса, - указала Захарова. - Один и тот же преступный след, вот эта самая партия войны, раньше возглавляемая [экс-президентом США Джо] Байденом, сегодня никак не может успокоиться".

При этом официальный представитель МИД РФ также отметила сходство между действиями Зеленского и экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

"Посмотрите фотографии пресс-подхода Зеленского на фоне Белого дома. Что они напоминают? Мне они тут же напомнили фотографию Нуланд, которая на площади в Киеве точно так же расставила стол, на котором поставили такие же микрофоны, и точно так же она делала заявление", - заметила она.

О визите в Белый дом

Зеленский 16 октября прилетел в США. Он задолго до беседы с президентом США провел встречи с представителями американских оборонных предприятий, в частности Lockheed Martin, Raytheon, которая производит системы Patriot. Встреча с Трампом началась с опозданием приблизительно на полчаса.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.

