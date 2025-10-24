ХАМАС призвал ускорить создание комитета для управления Газой

Представитель палестинского движения отметил, что они привержены условиям соглашения о прекращении огня в анклаве

ДОХА, 24 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призывает ускорить формирование комитета, который будет управлять сектором Газа в целях его восстановления. Об этом заявил представитель ХАМАС Хазем Касем.

"Мы призываем ускорить формирование комитета, которому будет передано управление сектором Газа для его восстановления", - сказал он телеканалу Al Jazeera. Представитель ХАМАС отметил, что движение "привержено условиям соглашения о прекращении огня [в секторе] и проявило гибкость в вопросе передачи власти Палестинской национальной администрации".

Комментируя итоги встреч палестинских фракций в Каире, Касем добавил, что стороны согласовали условия следующего этапа управления Газой, которое будет осуществляться без разделения на сектор и Западный берег реки Иордан. При этом вопросы, связанные с размещением сил ООН, сдачей оружия бойцов ХАМАС, а также взаимоотношениями с Израилем, будут обсуждаться на предстоящих межпалестинских консультациях.

Ранее ХАМАС сообщил, что палестинские фракции на переговорах в Каире поддержали идею о принятии ООН резолюции касательно размещения в секторе Газа миротворческого контингента. Участники встреч подчеркнули, что за восстановление Газы будет отвечать специальная международная комиссия, а власть в секторе планируется передать палестинскому комитету, состоящему из технократов.

Накануне египетские источники, знакомые с ходом консультаций, сообщили, что делегации палестинских движений ФАТХ и ХАМАС провели переговоры в столице Египта и обсудили послевоенное устройство сектора Газа. За день до этого представители руководства ХАМАС в Каире провели переговоры с членами делегаций Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП). Стороны обсуждали послевоенное управление сектором Газа, потенциальное разоружение ХАМАС и ввод в анклав международного миротворческого контингента.