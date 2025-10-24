В Минске сообщили о закрытии Литвой КПП на границе с Белоруссией

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь уточнил, что ограничения коснулись пунктов пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай"

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Литовская сторона вновь закрыла автодорожные пункты пропуска на белорусской границе. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.

"Литовская сторона снова закрыла автодорожные пункты пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. По данным комитета, литовская сторона прекратила пропуск грузовых и легковых транспортных средств, следующих из Белоруссии, в 21:40 (совпадает с московским).

В комитете напомнили, что премьер Литвы заявила о закрытии пунктов пропуска до полудня 25 октября. "Очередное решение сопредельной стороны без предварительного уведомления Беларуси", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что власти балтийской республики закрыли до полудня 25 октября два пограничных перехода на границе с Белоруссией из-за инцидента с метеорологическими зондами.

Это уже второй подобный случай на неделе. По данным национального центра управления кризисами Литвы, в воздушном пространстве страны примерно с 23:00 (совпадает с мск) 21 октября были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву.

В связи с этим литовские власти приняли решение закрыть контрольно-пропускные пункты "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Белоруссией. Действующим оставался железнодорожный пункт в Кене. Позже пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщила, что движение транспортных средств на белорусско-литовской границе после временного закрытия Вильнюсом пунктов пропуска возобновилось.