Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Европа на грани упадка и готова на отчаянные шаги

По мнению эксперта, европейские экономики больше неэффективны, ресурсов нет, промышленная база разрушается

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Европа, переживая свой внутренний экономический упадок, готова совершать отчаянные поступки, но ее время уже прошло. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

"В Европе мы наблюдаем внутренний упадок: экономики больше неэффективны, ресурсов больше нет, промышленная база разрушается. Их время уходит, - отметил он. - И именно в таких ситуациях люди начинают действовать отчаянно и совершают отчаянные поступки".

Комментируя возможность продолжения попыток со стороны европейских стран эскалации украинского конфликта после потенциального саммита лидеров РФ и США в Будапеште, экс-аналитик ЦРУ выразил уверенность в их несостоятельности в связи с растущими внутренними разногласиями в Европе.

"Мы уже видели позицию премьер-министра Словакии [Роберта Фицо], затем [премьер-министра Виктора] Орбана в Венгрии, а теперь и Чехии - их энтузиазм по поводу поддержки позиций, продвигаемых Германией, Францией и Англией, становится все слабее", - заметил он.

Новая экономическая эпоха

По словам Джонсона, саммит мира в Шарм-эш-Шейхе стал показательным в плане разрыва темпов экономического роста между представленными на нем странами БРИКС и ЕС. "Примечательным оказалось то, что у всех европейских стран, представленных там, темпы экономического роста составляют менее 2%. У большинства - около 1,5-1%. Их экономики не растут, - конкретизировал он. - В то же время страны БРИКС, такие как Индонезия, растут темпами 4% и выше".

По его мнению, сегодня мир становится "свидетелем того, как через БРИКС происходит подъем глобального Юга как новой экономической силы", и у него, в отличие от Европы, "есть будущее".

"Но, как мне кажется, сейчас ход истории уже определен, и мы вступаем в эпоху, когда будущее принадлежит восходящему глобальному Югу, - констатировал Джонсон. - Россия и Китай как лидеры системы БРИКС играют ключевую роль в том, чтобы это стало реальностью".

