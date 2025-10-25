Экс-аналитик ЦРУ Джонсон оценил выбор места для возможного саммита РФ и США

Выбор Будапешта в качестве такой площадки является стратегическим ходом президента США Дональда Трампа, который фактически выражает поддержку премьеру Венгрии Виктору Орбану, считает эксперт

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Выбор Будапешта в качестве площадки для проведения возможного саммита России и США является стратегическим ходом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который фактически выражает поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - одному из немногих здравомыслящих голосов в Европе. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

"Думаю, это своего рода креативный стратегический ход Дональда Трампа, потому что фактически он выражает поддержку Орбану - одному из немногих здравомыслящих голосов в Европе, который признает: "Эй, нам стоит поговорить с Россией". И действительно, Орбан уже бывал в Москве, где лично встречался с президентом [России Владимиром] Путиным", - сказал он, отвечая на вопрос, что, по его мнению, думают такие европейские страны, как Франция или Германия, наблюдая за тем, как Венгрия становится потенциальным местом проведения саммита.

"Так что это пощечина [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, [премьер-министру Великобритании Киру] Стармеру и [канцлеру ФРГ Фридриху] Мерцу, а также полякам - [премьер-министру Дональду] Туску - и Румынии", - добавил Джонсон.

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее встреча была отменена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште и подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался.