Экс-аналитик ЦРУ назвал безумием готовность Польши задержать самолет Путина

Ларри Джонсон обратил внимание на тему логистики в случае встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон считает безумием готовность Польши задержать самолет президента России Владимира Путина в случае проведения российско-американского саммита в Будапеште. Такое мнение Джонсон высказал в интервью ТАСС.

Эксперт обратил внимание на тему логистики в случае встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии. "Из-за ордеров Международного уголовного суда наиболее вероятным маршрутом кажется перелет через Болгарию, чтобы попасть в Будапешт. Но это уже вопрос для службы безопасности президента Путина", - заметил Джонсон.

"Хотя я бы не исключал возможных попыток со стороны Румынии или Польши, - разумеется, при поддержке некоторых других европейских стран - задержать президента Путина. Они безумны. Они не понимают, какими рисками может обернуться подобное действие", - подчеркнул аналитик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу самолета Путина свидетельствуют о готовности Польши к терактам.