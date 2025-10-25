Soir: Бельгия намерена получать с активов России €1,2 млрд в год в свой бюджет

Незапланированные доходы Euroclear от реинвестирования российских активов уже передаются Еврокомиссии на поддержку Украины, напомнила газета

БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Одной из причин отказа премьера Бельгии Барта Де Вевера поддержать экспроприацию блокированных на площадке Euroclear суверенных активов РФ является его желание получать €1,2 млрд в год в военный бюджет королевства в виде налогов с доходов от реинвестирования этих активов. Об этом сообщила газета Soir.

"Для Бельгии ставки в этой игре [Де Вевера] также бюджетные. Незапланированные доходы Euroclear [от реинвестирования российских активов] уже передаются Еврокомиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии", - отмечает газета.

"Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025-2029 годах на сумму в €1,2 млрд в год", - подчеркивает Soir. При этом газета не уточняет, что налог на экстренные или незапланированные доходы компаний в Бельгии превышает 30%.

На саммите ЕС 23 октября Де Вевер отказался поддержать план Еврокомиссии по экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита". Он потребовал от всех стран ЕС письменных гарантий, что они поровну разделят все финансовые риски Бельгии.

Основатель правой фламандской партии NVA Барт Де Вевер активно выступает за милитаризацию Бельгии. Он и его сопартиец - министр обороны Тео Франкен - разработали программу инвестирования на военные нужды Бельгии €34 млрд в ближайшие годы, но пока не решили, откуда они возьмут эти деньги.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что экспроприация активов России по любой схеме будет расценена как воровство. Он предупредил, что ответные меры России "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".