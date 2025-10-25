Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии

Ее политический оппонент Хизер Хамфрис пожелала ей всего самого наилучшего

Редакция сайта ТАСС

Кэтрин Коннолли © Annabelle Hamil/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Независимый кандидат Кэтрин Коннолли победила на президентских выборах в Ирландии. Об этом заявила ее конкурент Хизер Хамфрис, выдвинутая центристской партией "Фине гэл", которая входит в правящую коалицию.

Читайте также

Коннолли против Хамфрис. Что известно о президентских выборах в Ирландии

"Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею", - приводит слова Хамфрис телеканал RTE. Окончательные результаты голосования станут известны в течение дня. Как отметил RTE, победа Коннолли не оказалась неожиданностью, поскольку именно такой итог прогнозировали опросы общественного мнения.

Коннолли - независимый кандидат, но ее поддерживают националистическая партия "Шинн фейн" и левые политические силы. Она критикует действия России на Украине, но при этом осуждает НАТО за провоцирование конфликта. Политик выражает беспокойство по поводу "милитаризации Европы", поддерживает принцип ирландского нейтралитета, а происходящее в секторе Газа называет геноцидом. В 2025 году журнал Politico охарактеризовал ее взгляды как "часто антизападные", "антинатовские" и резко антиизраильские.

С 2011 года пост президента занимает Майкл Хиггинс, который в 2018 году был переизбран на второй семилетний срок. Его полномочия заканчиваются 11 ноября. Ирландия - парламентская республика, поэтому президент в основном выполняет церемониальные функции, хотя и является главой государства и верховным главнокомандующим Силами обороны страны. Коннолли стала третьей женщиной, избранной на пост президента Ирландии.

Психолог, юрист, политик

Кэтрин Коннолли родилась в 1957 году в окрестностях города Голуэй, расположенного в одноименном графстве (провинция Коннахт) на западе страны. Отец семейства из 14 детей (7 девочек и 7 мальчиков) работал столяром-корабельщиком, мать умерла, когда будущему политику было девять лет. В 1981 году Коннолли стала магистром клинической психологии, пройдя обучение в университете Лидса на севере Англии, и несколько лет проработала по специальности.

В 1989 году она завершила юридическое образование в Ирландском национальном университете в Голуэе и, проучившись два года в престижной адвокатской школе Ирландии Кингс-Инсс, получила степень барристера - адвоката с правом представлять клиентов в судах. Перед тем как всерьез заняться политикой, Коннолли работала адвокатом, специализируясь на семейном праве.

Свою политическую карьеру она начала в 1997 году в Лейбористской партии Ирландии, однако с 2006 года выступает как независимый кандидат. Четыре раза избиралась в совет Голуэя - дважды как представитель Лейбористской партии и дважды в качестве независимого кандидата.

Мандат депутата Палаты представителей (Дойл, нижняя палата законодательного органа) Коннолли завоевала с третьей попытки в 2016 году, победив в избирательном округе в родном Голуэе. После этого переизбиралась в парламент еще дважды - в 2020 и 2024 годах.

В 2018 году Коннолли подверглась критике за то, что вместе с рядом других политиков посетила Сирию с миссией для установления фактов (увидеть происходящее с другой стороны, оценить роль западных санкций), несмотря на то, что занимавший тогда пост президента арабской республики Башар Асад был под рестрикциями Евросоюза и США. Она подчеркивала, что не встречалась с Асадом и сама оплачивала поездку. В 2020 году стала первой женщиной на посту вице-спикера Дойла.

Коннолли замужем, у пары два взрослых сына. Помимо английского, она говорит на ирландском и немецком языках.