Киев надеется получить первые самолеты Gripen от Швеции в 2026 году

По словам Владимира Зеленского, украинская сторона в общей сложности планирует принять 150 шведских боевых самолетов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить первые из 150 истребителей Gripen, договоренность о поставке которых была достигнута со Швецией, уже в 2026 году. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - написал он в своем Telegram-канале.

22 октября во время визита Зеленского в Швецию был подписан договор о намерении в области обороны. Сообщалось, что Стокгольм планирует продать Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E. После министр обороны Пол Йонсон заявил, что оплата этой сделки может быть произведена за счет использования замороженных российских активов, юридические механизмы по использованию которых пытаются выработать страны ЕС. Однако большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации российских активов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов" будет очень жестким и болезненным.