Депутат Рады Безуглая обвинила Сырского во лжи об успешных операциях в Донбассе

По словам парламентария, Украина оказалась на грани потери Красноармейска в подконтрольных Киеву районах ДНР и Купянска в Харьковской области

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и Генштаб врут, рассказывая об успешных операциях в Донбассе, на деле Киев теряет регион. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"У Сырского скатились к регулярной лжи относительно "освобождения" отдельных сел [в Донбассе]", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Украина оказалась на грани потери Красноармейска в подконтрольных Киеву районах ДНР и Купянска в Харьковской области. "Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр (Днепропетровск - прим. ТАСС), Краматорск, Изюм и Харьков", - резюмировала Безуглая.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады должностных лиц на передовых пунктах управления группировки войск "Центр" и отметил успехи в освобождении ДНР.