Новая премьер Японии созвонилась с Трампом

Санаэ Такаити и президент США условились укреплять отношения между странами

КУАЛА-ЛУМПУР, 25 октября. /ТАСС/. Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Условились укреплять японско-американский альянс, вывести его на еще более высокий уровень", - рассказала японским журналистам Такаити, которая прибыла в Малайзию для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Новая глава японского правительства также подчеркнула важность Японии для США в осуществлении их стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в "противодействии Китаю".

По словам Такаити, она также призвала Трампа к сотрудничеству, направленному на осуществление концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также попросила американского президента посодействовать в решении проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы XX века.

Крупнейший в истории саммит АСЕАН откроется в столице Малайзии 26 октября. Помимо лидеров стран-членов организации в нем примут участие президент США Дональд Трамп, премьер Японии Санаэ Такаити, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса, премьер КНР Ли Цян и другие.

Сразу после саммита АСЕАН Такаити и Трамп вернутся в Японию - у президента США начнется официальный визит, который продлится до 29 октября.