The New York Times выяснила имя анонимного спонсора Пентагона

Средства выделил банкир и железнодорожный магнат Тимоти Меллон - давний сторонник президента США Дональда Трампа

Тимоти Меллон © AP Photo

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Анонимным спонсором, пожертвовавшим $130 млн на зарплаты американским военным в условиях частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна), оказался "миллиардер-затворник" Тимоти Меллон. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о получении вашингтонской администрацией чека на $130 млн, которые пойдут на нужды военных. Американский лидер отказался огласить имя спонсора, объяснив, что тот не ищет публичности и просил не раскрывать его личность. Трамп лишь назвал донора патриотом и другом.

Два источника заявили NYT, что средства выделил банкир и железнодорожный магнат Меллон - давний сторонник Трампа, пожертвовавший в 2024 году $50 млн суперкомитету политических действий, поддерживавшему предвыборную кампанию республиканца. Газета отмечает, что Меллон предпочитает вести уединенный образ жизни и проводит основную часть времени в штате Вайоминг.