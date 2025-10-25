Египет направит в Газу спецгруппу для поиска тел израильских заложников

В анклав также доставят необходимое для этих работ оборудование, сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария"

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Египет направит в сектор Газа специальную группу для помощи в поисках тел погибших израильских заложников. С таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, в анклав будет также отправлено необходимое для этих работ оборудование. Дополнительные детали пока не приводятся.

Утром 13 октября палестинское движение ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия.

В общей сложности израильская сторона получила из сектора Газа 14 гробов, судмедэксперты идентифицировали тела 13 заложников. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинские радикалы продолжают удерживать в анклаве останки 15 похищенных.

Как информировала 17 октября газета Asharq al-Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат") со ссылкой на источники в ХАМАС, для обнаружения на территории Газы оставшихся тел заложников палестинским радикалам потребуется провести "масштабную поисковую операцию". По утверждению собеседников издания, процесс поиска осложняется тем, что сторонники ХАМАС, владевшие информацией о местах захоронения останков, погибли в результате военных действий. Кроме того, некоторые районы анклава, где, предположительно, могли быть захоронены тела, были полностью разрушены и снесены израильскими военными, вследствие чего доступ к ним крайне затруднен.