Израиль точечно ударил по центру сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по центральной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, он носил точечный характер. Его целью была ликвидация вооруженного палестинского радикала из движения "Исламский джихад" в районе лагеря беженцев Нусейрат. По версии израильской стороны, этот радикал "планировал в ближайшее время совершить атаку против войск Армии обороны Израиля".

В пресс-службе заявили, что подразделения израильской армии развернуты в этом районе "в соответствии с соглашением о прекращении огня" в Газе. Войска "продолжат принимать меры по устранению любой непосредственной угрозы", отметили в армии.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана, и 10 октября режим прекращения огня в Газе вступил в силу.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал армии указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе. Завершив серию ударов по Газе, вечером того же дня Израиль заявил, что его армия вернулась к соблюдению режима прекращения огня в анклаве.