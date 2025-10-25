Израиль заявил, что 60% туннелей под Газой целы и должны быть уничтожены

Стратегическая задача заключается в демилитаризации Газы, заявил глава МО еврейского государства Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 октября. /ТАСС/. Израильская сторона считает, что 60% подземных туннелей под сектором Газа, которыми пользуются палестинские радикалы, еще целы. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац, сообщив, что приказал военным в приоритетном порядке заняться уничтожением этих туннелей.

"Я дал указание Армии обороны Израиля сделать теперь уничтожение туннелей центральной задачей в "желтой зоне", находящейся под нашим контролем", - написал он в X. Ранее власти Израиля заявляли, что после отвода войск из центра Газы на так называемую желтую линию внутри анклава под их контролем осталось 53% территории сектора.

"Стратегическая задача <...> заключается в демилитаризации Газы путем полного уничтожения террористических туннелей, 60% которых все еще существуют, а также разоружения ХАМАС", - добавил Кац.

По словам министра, демонтаж туннелей Израиль будет вести параллельно с диалогом с США по вопросу дальнейшего урегулирования ситуации в секторе Газа.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана, и 10 октября режим прекращения огня в Газе вступил в силу.