Трамп: стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе Газа

Над этим работают прямо сейчас, подчеркнул президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в секторе Газа довольно скоро будут размещены стабилизационные силы для дальнейшего урегулирования конфликта в регионе.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Довольно скоро. [Над этим] работают прямо сейчас. В настоящее время определяется руководство. На Ближнем Востоке будет мир", - сказал американский лидер, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.