Власти Литвы подтвердили закрытие аэропорта Вильнюса

В воздушном пространстве страны, предположительно, зафиксировали метеорологические зонды, сообщили в национальном центре управления кризисами

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Власти Литвы подтвердили закрытие Вильнюсского международного аэропорта из-за появления в небе неустановленных объектов. Об этом сообщил национальный центр управления кризисами.

"Предположительно, в воздушном пространстве зафиксированы метеорологические зонды", - говорится в сообщении.

Согласно заявлениям литовской стороны, эти шары организаторы контрабанды широко используют для переброски из соседней Белоруссии сигаретной контрабанды.

Работа аэропорта была приостановлена около 21:30 (совпадает с мск). Центр управления кризисами рассчитывает, что прием и отправка воздушных судов возобновится к 02:00 воскресенья.

Распоряжением властей закрыты также два автодорожных КПП, находящиеся в деревне Медининкай и районном центре Шальчининкай.

Ранее о закрытии столичного аэропорта Литвы ТАСС сообщили в его диспетчерской службе. Работа аэропорта прерывается второй вечер подряд и третий раз за неделю.