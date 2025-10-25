Власти Литвы подтвердили закрытие аэропорта Вильнюса
ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Власти Литвы подтвердили закрытие Вильнюсского международного аэропорта из-за появления в небе неустановленных объектов. Об этом сообщил национальный центр управления кризисами.
"Предположительно, в воздушном пространстве зафиксированы метеорологические зонды", - говорится в сообщении.
Согласно заявлениям литовской стороны, эти шары организаторы контрабанды широко используют для переброски из соседней Белоруссии сигаретной контрабанды.
Работа аэропорта была приостановлена около 21:30 (совпадает с мск). Центр управления кризисами рассчитывает, что прием и отправка воздушных судов возобновится к 02:00 воскресенья.
Распоряжением властей закрыты также два автодорожных КПП, находящиеся в деревне Медининкай и районном центре Шальчининкай.
Ранее о закрытии столичного аэропорта Литвы ТАСС сообщили в его диспетчерской службе. Работа аэропорта прерывается второй вечер подряд и третий раз за неделю.