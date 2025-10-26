Таиланд и Камбоджа подписали "мирную сделку"

Это произошло на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа подписали "мирную сделку" на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщал ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

Перед этим Трамп подчеркнул, что "великая мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней". Он также рассказал, что за соблюдением режима прекращения огня будут следить азиатские страны, включая Малайзию, которые направят наблюдателей. По словам Трампа, в рамках соглашения также была достигнута договоренность об освобождении 18 камбоджийских военнопленных.

По словам Пхалангкуна, ранее стороны смогли добиться прогресса по четырем вопросам, приоритетным для Таиланда: отводу тяжелого вооружения, разминированию, борьбе с транснациональной преступностью и управлению приграничными территориями, в особенности в районах Бан-Нонг-Чан и Бан-Нонг-Яа-Кеу.

Конфликт

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны провинции Оддар-Миенчей. 28 июля глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого произошли некоторые инциденты.

В составе деревни Бан-Нонг-Чан в таиландской провинции Сакэу находится камбоджийское поселение. Во время Кампучийско-вьетнамского конфликта в 1979 году здесь проживало порядка 13 тыс. беженцев. После завершения конфликта некоторые беженцы так и осели здесь. Правительство Таиланда в то время поощряло их интеграцию. Впоследствии Камбоджа заявила о своих правах на эту территорию.

Прежние обострения

Предыдущий раз отношения между соседями обострились после того, как 9 июля 2008 года ЮНЕСКО провозгласило включение древнего индуистского храмового комплекса Преах Вихеар по заявке Пномпеня в Список всемирного наследия. По мнению Бангкока, такой шаг ЮНЕСКО игнорирует позицию Таиланда, который также претендует на этот культовый комплекс, поскольку в этом районе не проведена демаркация границы. Ситуация еще больше накалилась, когда стороны от устных взаимных обвинений перешли к открытой демонстрации силы: Таиланд направил в район около 400 своих военнослужащих, а Камбоджа в ответ на это перебросила туда свыше 600 солдат. В результате произошедшей там перестрелки с использованием стрелкового оружия и реактивных гранатометов два камбоджийских солдата погибли, а 10 таиландских военнослужащих попали в плен. Потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло.

Произошедшее в 2008 году обострение вокруг храма Преах Вихеар было уже не первым в современной истории случаем, когда два соседних государства из-за спора о принадлежности объектов исторического наследия серьезно ухудшали свои отношения. Так, в 2003 году волну протеста и беспорядков вызвало высказывание одной из популярных таиландских актрис, которая заявила, что всемирно известный камбоджийский храмовый комплекс Ангкор-Ват изначально принадлежал Таиланду и был "украден" у него кхмерами. Это высказывание спровоцировало массовые антитаиландские акций со стороны камбоджийцев, которые вылились в нападение на посольство Таиланда и продолжавшиеся несколько дней по всей стране погромы тайских ресторанов и представительств таиландских фирм.

Саммит АСЕАН

47-й саммит АСЕАН проходит в Малайзии 26-28 октября. На саммите запланировано обсуждение внутреннего конфликта в Мьянме, обострения международных морских споров и экономических последствий повышения торговых пошлин США для стран Юго-Восточной Азии.