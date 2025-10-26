Камбоджа подтвердила приверженность подписанной с Таиландом мирной декларации

Согласно заявлению правительства страны, обе стороны убеждены в возможности мира

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 26 октября. /ТАСС/. Камбоджа подтверждает свою твердую приверженность полному и добросовестному осуществлению подписанной в Куала-Лумпуре совместной декларации, которая должна заложить основу для мирного урегулирования пограничного конфликта с Таиландом. Об говорится в заявлении правительства Камбоджи, сообщила газета Khmer Times.

"Сегодняшний день знаменует собой исторический момент, имеющий глубокое значение для Камбоджи и Таиланда - день, который подтверждает нашу общую убежденность в том, что мир всегда возможен, когда страны имеют мужество и мудрость для его совместного достижения", - отмечается в пресс-релизе правительства Камбоджи. "Камбоджа подтверждает свою твердую приверженность полному и добросовестному осуществлению совместной декларации и продолжению тесного сотрудничества с Таиландом и всеми партнерами для обеспечения того, чтобы этот мир был прочным и приносил ощутимые выгоды обоим народам", - указывается в заявлении.

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая формулирует дальнейшие шаги для мирного урегулирования обострившихся с лета противоречий на границе двух стран.

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем АСЕАН.