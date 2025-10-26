В Куала-Лумпуре прошла демонстрация против визита Трампа

Демонстранты собрались в центре города недалеко от места проведения саммита АСЕАН

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Малайзию прошла в Куала-Лумпуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты собрались в центре города недалеко от места проведения саммита, одним из гостей которого стал Трамп. Собравшиеся держат в руках флаги Палестины и резко критикуют Трампа, обвиняя его в том, что он "потворствует геноциду" в сектора Газа.

Мероприятие проходит при усиленных мерах безопасности неподалеку от отелей, где разместились делегации стран - участниц саммита. Вокруг демонстрации выставлено плотное кольцо полиции.

Президент США 25 октября присутствовал на подписании декларации о принципах двусторонних отношений между Камбоджей и Таиландом. Трамп назвал этот документ "великой сделкой, которая спасет миллионы жизней".

47-й саммит АСЕАН проходит в Малайзии 26-28 октября. На саммите запланировано обсуждение внутреннего конфликта в Мьянме, обострения международных морских споров и экономических последствий повышения торговых пошлин США для стран Юго-Восточной Азии.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет одиннадцать стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.