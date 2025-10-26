Си Цзиньпин выразил соболезнования из-за смерти королевы Таиланда

Председатель КНР отметил, что королева Сирикит пользовалась глубоким уважением в семье и среди народа

Председатель КНР Си Цзиньпин © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин 26 октября направил соболезнования королевской семье, правительству и народу Таиланда в связи со смертью королевы Сирикит. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Си Цзиньпин от имени правительства и народа КНР "выразил глубокую скорбь и искренние соболезнования королевской семье, правительству и народу Таиланда".

"Королева Сирикит пользовалась глубоким уважением в королевской семье и среди народа Таиланда, - подчеркнул председатель КНР. - Она дорожила китайско-таиландской дружбой и во время визитов в Китай представляла короля Пхумипона Адульядета, вносила значительный вклад в укрепление особых "семейных" связей между двумя странами. Мы будем вечно хранить о ней память".

Как проинформировала канцелярия королевского двора, Сирикит умерла 24 октября на 94-м году жизни. Ее почитают в Таиланде за лидерские качества: когда супруг король Пумипон Адульядет (Рама IX) принял в 1956 году монашество, она официально стала регентом. С 1976 года страна отмечает в дату ее рождения День матери. Нынешний монарх Маха Вачиралонгкорн (Рама X) - ее единственный сын, у него три сестры.

В 2007 году королева Сирикит посетила РФ по случаю 110-летия установления российско-таиландских дипломатических отношений.