Саммит Центральная Азия - США планируют провести 6 ноября в Вашингтоне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает инициативу американского лидера Дональда Трампа своевременной

АСТАНА, 26 октября. /ТАСС/. Саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и президента США Дональда Трампа планируется провести 6 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, который выразил благодарность Трампу за приглашение.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября. Глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.