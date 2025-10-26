Зеленский признал проблемы с производством ракет "Фламинго"

Украина столкнулась с технологическими и финансовыми трудностями, пояснил Владимир Зеленский

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Украина столкнулась с технологическими и финансовыми проблемами при производстве ракет "Фламинго", признал Владимир Зеленский.

"Была технологическая проблема при производстве "Фламинго". Есть задержка с финансированием", - сказал он в телефонном разговоре с ведущей телеканала ТСН.

При этом, по утверждению Зеленского, госзаказ на производство ракет "будет выполнен до конца года".

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов ранее сообщил ТАСС, что "Фламинго" не создает принципиально новых угроз для российской системы противоракетной и противовоздушной обороны благодаря значительному практическому опыту, полученному ВС РФ в ходе специальной военной операции. Он отметил, что характеристики этого изделия позволяют квалифицировать его как достаточно уязвимую цель, оно не соответствует формату современного высокоточного оружия.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко указывал в разговоре с корреспондентом ТАСС на то, что ракеты "Фламинго" уступают разработкам оборонно-промышленного комплекса России и собираются из дешевых комплектующих. По его словам, тактико-технические характеристики "Фламинго", в том числе скорость полета, позволяют системам ПВО гарантированно и успешно поражать такие цели.