China Daily: ЕС должны волновать санкции против КНР, а не редкоземы

По информации газеты, провозглашенная Европейским союзом "стратегическая автономия", по-видимому, означает отделение от Китая, а не решение сложной проблемы структурной зависимости от Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. ЕС должны беспокоить не ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов, а те санкции, которые он ввел против Пекина из-за нормальных торговых отношений Китая с Россией. Об этом говорится в редакционной статье газеты China Daily.

"Последний план Европейского союза по ограничению своей зависимости от критически важного китайского сырья, объявленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на Берлинском глобальном диалоге в субботу, реализуется в то время, когда взаимное доверие между Пекином и Брюсселем должно укрепляться, а не ослабевать. В нынешних обстоятельствах Китай и ЕС должны еще больше укреплять свое партнерство, уважать друг друга, укреплять связи и работать сообща над решением глобальных проблем, которые требуют сотрудничества, а не конфронтации", - пишет газета.

Как говорится в статье, высказывания Урсулы, критикующей последние меры Пекина по контролю за экспортом редкоземельных элементов и аккумуляторов, отражают непонимание или искажение политических намерений Китая. "Недавнее решение Китая усовершенствовать свою систему экспортного контроля в отношении некоторых редкоземельных элементов является законным, оправданным и ответственным шагом, принятым в полном соответствии с международной практикой. Эти меры являются не "запретом на экспорт", а разумным контролем, направленным на обеспечение того, чтобы эти стратегически важные материалы использовались в соответствии с обязательствами Китая в области глобальной безопасности, включая его обязательства по нераспространению", - указывается в статье.

"Экспортный контроль Китая не направлен против какой-либо стороны. Китайское правительство ясно дало понять, что все законное и соответствующее требованиям гражданское использование может быть лицензировано. Перед введением мер Китай уведомил соответствующих партнеров, включая ЕС, через установленные механизмы диалога по экспортному контролю. У соответствующих требованиям организаций ЕС нет причин беспокоиться о доступе к этим материалам при условии, что их использование соответствует необходимым юридическим требованиям и требованиям безопасности. Напротив, что действительно должно беспокоить Брюссель, так это так называемые антисубсидийные тарифы, которые он ввел на электромобили китайского производства и произвольные санкции, которые он ввел против китайских компаний из-за украинского кризиса за их нормальную торговлю с Россией. Это влияет на экономические и торговые связи между Китаем и ЕС", - пишет издание.

Газета также обращает внимание на то, что провозглашенная ЕС "стратегическая автономия", по-видимому, означает отделение от Китая, а не решение сложной проблемы структурной зависимости от Вашингтона.

В минувшие выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов использовать "все меры" против Китая, ужесточившего экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов.