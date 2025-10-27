NYT: демонстрацией "Буревестника" Путин послал сигнал Западу

Президент отметил, что ключевые задачи выполнены, предстоит большая работа для постановки ракеты на боевое дежурство

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправил Западу сигнал, когда сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Такая оценка приводится в публикации газеты The New York Times (NYT), посвященной заявлению российского лидера во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

Путин уточнил, что предстоит большая работа, чтобы поставить "Буревестник" на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности, предотвращение любой агрессии в отношении России и ее союзников, подчеркивали в Минобороны РФ.

В Пентагоне признавали, что ракета "Буревестник" способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора "благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности".