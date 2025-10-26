Статья

Положение на фронте и испытания "Буревестника". Заявления Путина

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Кремля/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президенту доложили о положении дел на фронте, в частности, о купянском и красноармейском направлениях, где в окружении ВС РФ находится до 5 тыс. военных и 5,5 тыс. солдат ВСУ соответственно.

ТАСС собрал основные заявления главы государства и начальника Генштаба ВС России.

О ситуации на линии соприкосновения

В ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ и командующие группировками подробно доложили президенту о положении дел на фронте.

Так, военные "Запада" успешно продвигаются на краснолиманском направлении и завершают освобождение Ямполя. Валерий Герасимов отметил, что благодаря действиям группировки окружен город Купянск, "при этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города".

Российские военнослужащие "Севера" освободили более 70% территории Волчанска, успешно продвигаясь в южной его части, сообщил начальник Генштаба.

Особое внимание в ходе совещания уделили докладу по купянскому и красноармейскому направлениям. Благодаря действиям российских военных завершено окружение украинской армии в районе Красноармейска и Димитрова, там находится 31 батальон противника. Герасимов уточнил, что сейчас перед бойцами "Центра" стоит задача по уничтожению окруженной группировки ВСУ в районе этих населенных пунктов. Всего же на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс. солдат противника.

Глава государства отметил успехи ВС РФ по окружению Купянска и красноармейско-димитровской агломерации, поздравил российских бойцов на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что несмотря на успехи армии РФ, впереди все еще предстоит большая сложная работа по ликвидации окруженных формирований противника, предостерег, что ВСУ будут пытаться деблокировать себя как внутри этих периметров, так и действуя извне. Во время работ по зачистке Красноармейска, Димитрова, Купянска важно обеспечить безопасность гражданского населения, "местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь, и приняты меры по их эвакуации в безопасные районы", указал Путин.

Президент также отметил отношение российских военных к противнику. По его словам, армия РФ "исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием" и дальше будет следовать этому принципу. Глава государства распорядился обеспечить все необходимые условия для сдачи украинских военнослужащих в плен, чтобы минимизировать жертвы.

Касательно проведения специальной военной операции, Путин заявил, что ВС России должны продолжать ее "в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом вооруженных сил". Также российский лидер напомнил, что обеспечение сохранности жизни военнослужащих РФ является приоритетной задачей. При решении боевых задач в ходе СВО страна продолжит исходить из военной целесообразности и не станет приурочивать успехи к каким-то датам, подчеркнул президент.

О тренировке стратегических ядерных сил

Россия на этой неделе провела испытания перспективных образцов вооружений в ходе тренировки ядерных сил, в ходе которой проводились учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил РФ, также были осуществлены испытания перспективных образцов вооружения. По словам президента, тренировка подтвердила надежность ядерного щита России. "Стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и Союзного государства в полном объеме", - отметил глава государства.

Ядерные силы России являются самыми современными в мире, заявил российский лидер. "Это факт, который всем хорошо известен, всем специалистам военного мира. Так называемая современность наших сил ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне. Наверное, можно без всякого преувеличения сказать, она находится на более высоком уровне как минимум [среди] всех ядерных государств", - указал он.

О крылатой ракете неограниченной дальности "Буревестник"

На прошедших учениях состоялись испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Этому событию было уделено особое внимание со стороны главы государства. В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник". Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. В Пентагоне признавали, что ракета "Буревестник" способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора "благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности".

В ходе совещания президент заявил о завершении решающих испытаний ракеты "Буревестник", отметив, что аналогов ей в мире нет. Глава государства также вспомнил, как "специалисты очень высокого уровня и класса" говорили об идее создания такого изделия, что она в "исторической ближайшей перспективе нереализуемая".

Говоря о практических испытаниях ракеты, которые состоялись 21 октября, начальник Генштаба сообщил, что "Буревестник" находился в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км. Эти показатели, по словам Герасимова, не предел. Он подчеркнул, что в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".

Президент в свою очередь дал несколько поручений, связанные с началом подготовки инфраструктуры для размещения "Буревестника" и определения класса оружия.