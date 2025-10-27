Politico: ЕК может предложить странам ЕС взять кредит для Киева

Собеседники издания подчеркнули, что перспектива увеличения долга не понравится большинству стран ЕС, которые по-прежнему считают "репарационный кредит" лучшим механизмом финансирования Киева

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) может предложить странам ЕС взять совместный кредит на десятки миллиардов евро в помощь Украине, если сообществу не удастся прийти к консенсусу по вопросу так называемого "репарационного кредита" для Киева за счет замороженных в Европе российских суверенных активов. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

По их словам, ожидается, что ЕК в ближайшие недели представит документ, куда будет входить новое предложение об экспроприации российских активов, а также идея о совместном взятии на себя долговых обязательств странами ЕС. В документе может быть обозначен и третий вариант - отказ от дальнейшей финансовой поддержки Украины, однако дипломаты отметили, что на него может согласиться только Венгрия.

Собеседники Politico подчеркнули, что перспектива увеличения долга не понравится большинству стран ЕС, которые по-прежнему считают "репарационный кредит" лучшим механизмом финансирования Киева. Отмечается, что ЕК может предложить этот вариант, чтобы "запугать" страны сообщества и побудить их к действию.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.