Политик Усатый: в правящей партии Молдавии идет борьба за посты в кабмине

В Партии действия и солидарности "выросло напряжение", сообщил оппозиционер

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Борьба за лидерство и раздел министерств в новом правительстве Молдавии, которое формирует выдвинутый президентом Майей Санду кандидат в премьеры Александр Мунтяну, развернулась в правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил депутат парламента, лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый.

"В ПДС идет борьба за то, кто станет следующим кандидатом в президенты, поскольку Майя Санду больше не может баллотироваться, а другие борются за раздел министерств", - сказал Усатый, отметив что в ходе этой борьбы "в партии выросло напряжение".

Ранее Мунтяну представил некоторых кандидатов в министры. По его словам, ректор государственного университета медицины, профессор Эмиль Чебан возглавит министерство здравоохранения, министерством культуры будет руководить журналист Кристиан Жардан, а генеральный секретарь МВД Владислав Кожухарь станет министром юстиции. Вице-премьером по реинтеграции будет назначен бывший посол на Украине Валерий Киверь, Евгений Осмокеску займет должность министра экономического развития и цифровизации, а Андриан Гаврилица станет министром финансов. Как ожидается, свои посты в правительстве сохранят глава МИД Михай Попшой, обороны - Анатолий Носатый и инфраструктуры Владимир Боля.