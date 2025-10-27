Экс-премьер раскритиковал власти Молдавии за выдвижение в кабмин иностранцев

По словам Владимира Филата, представители правящей партии "глубоко презирают свою страну"

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Назначение граждан других государств на руководящие посты в правительстве свидетельствует о провальном управлении страной со стороны президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил бывший премьер страны, лидер проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, комментируя выдвижение в премьеры гражданина Румынии и США Александра Мунтяну.

"Элиты регулярно оболванивают общество идеей коллективного спасения: "Мы подарим вам свободу, очистим от скверны и научим, как правильно жить". Глухой отголосок старинных петровских времен - выписывать иностранных гувернеров", - написал в Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной. Он высказал мнение, что представители правящей партии "глубоко презирают свою страну", расценивая любовь к ней как "измену".

"Так замыкается круг: по приказу новых хозяев каждая старая элита будет непременно наказана следующей за ней, а обществу достаются лишь отчаяние и горечь от невыученных уроков", - подчеркнул Филат.

Ранее Санду заявила журналистам, что обсуждала будущего кандидата в премьеры с лидерами стран ЕС, которые посетили Кишинев перед прошедшими 28 сентября выборами в парламент. Санду на прошлогодних выборах набрала внутри страны меньше голосов, чем кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. На организованном ею в день президентских выборов референдуме о вступлении в ЕС большинство населения внутри страны также проголосовало против. Властям удалось набрать небольшой перевес за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Ситуация повторилась и на парламентских выборах, в ходе которых ПДС набрала 50,2% также за счет уже 300 открытых за рубежом участков.