NYT: Трамп усиливает давление на Нетаньяху из-за Газы

Американский президент, в частности, заставил премьера Израиля извиниться перед Катаром за авиаудар по офису ХАМАС в Дохе, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила подход к отношениям с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, требуя неукоснительного соблюдения условий перемирия в секторе Газа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС Трамп направил в еврейское государство делегацию высокопоставленных чиновников для обеспечения соблюдения перемирия, что в израильских СМИ получило название "присмотр за Биби" - Bibi-sitting - по аналогии с присмотром за ребенком (babysitting).

По информации газеты, Трамп выражает публичное недовольство действиями Нетаньяху, которые, по мнению Белого дома, могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Американский лидер, по данным собеседников NYT, считает необходимым жестче контролировать Нетаньяху, чтобы предотвратить возможные нарушения режима прекращения огня. Согласно сведениям источников газеты, Трамп, в частности, заставил Нетаньяху извиниться перед Катаром за авиаудар по офису ХАМАС в Дохе 9 сентября.

Опрошенные газетой эксперты отмечают значительное изменение характера отношений между лидерами двух стран по сравнению с первым сроком президентства Трампа. Если ранее американский лидер оказывал Нетаньяху практически безоговорочную поддержку, то сейчас администрация США демонстрирует готовность к более жесткому диалогу по вопросам урегулирования в палестинском анклаве, считает издание.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. 10 октября режим прекращения огня в Газе вступил в силу.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал армии указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе. Завершив серию ударов по Газе, вечером того же дня Израиль заявил, что его армия вернулась к соблюдению режима прекращения огня в анклаве.