ХАМАС предоставил спасателям данные о местонахождении тел заложников в Газе

Представители движения не сообщили, сколько останков израильских заложников могут находится в указанных местах

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передало группе египетских спасателей данные о местах, где находятся тела заложников, погибших на территории сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, радикалы "предоставили египетской команде, действующей в секторе, информацию о местонахождении тел заложников". В сообщении, однако, не говорится, сколько конкретно тел израильских заложников могут находиться в указанных ХАМАС районах.

Представитель ХАМАС также отметил, что "единственным препятствием для завершения процесса высвобождения тел заложников из-под завалов является отсутствие специальной техники и механизмов".

Некоторое время назад группа спасателей и военных специалистов из Египта вошла в Газу для участия в операции по поиску и извлечению тел погибших израильских заложников. По данным газеты The National, команда прибыла поздно вечером в субботу и будет работать в районах, не контролируемых израильскими военными. Кроме того, египетские специалисты займутся обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после двухлетнего вооруженного конфликта. Источники не уточнили численность спасательной группы и тип оборудования, однако отметили, что ее миссия осуществляется в тесной координации с Израилем и Соединенными Штатами.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение намерено передать Израилю тела всех погибших заложников, которых сможет найти на территории сектора Газа. До этого палестинские радикалы неоднократно отмечали, что поиск останков сопряжен с трудностями в том числе из-за масштабных разрушений в анклаве.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких заложников. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать останки 15 похищенных.