ХАМАС передаст тело еще одного израильского заложника

Движение передаст останки сотрудникам Международного комитета Красного Креста в 21:00

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тело еще одного заложника в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках сделки об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы решили передать [медикам] тело еще одного израильского заложника в 21:00 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Имя пленника, тело которого получат медики, не разглашается, место его передачи также пока неизвестно.

Ранее телеканал Al Arabiya проинформировал, что ХАМАС передал группе египетских спасателей данные о местах, где могут находиться тела заложников. В сообщении, однако, не говорилось, сколько конкретно тел израильских заложников могут находиться в указанных радикалами районах. Представитель ХАМАС также отметил, что "единственным препятствием для завершения процесса высвобождения тел заложников из-под завалов является отсутствие специальной техники и механизмов".

Некоторое время назад группа спасателей и военных специалистов из Египта вошла в Газу для участия в операции по поиску и извлечению тел погибших израильских заложников. По данным газеты The National, команда прибыла поздно вечером 25 октября и будет работать в районах, не контролируемых израильскими военными. Кроме того, египетские специалисты займутся обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после двухлетнего вооруженного конфликта. Источники не уточнили численность спасательной группы и тип оборудования, однако отметили, что ее миссия осуществляется в тесной координации с Израилем и Соединенными Штатами.

До этого палестинские радикалы неоднократно отмечали, что поиск останков сопряжен с трудностями в том числе из-за масштабных разрушений в анклаве.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких заложников. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать останки 15 похищенных.