Премьер Палестины: Израиль удерживает $3 млрд, предназначенные для бюджета ПНА

Мухаммед Мустафа подчеркнул, что удержание этих средств "препятствуют выплате заработных плат сотрудникам, оплате услуг частного сектора и проведению банковских операций"

ТУНИС, 27 октября. /ТАСС/. Израиль удерживает предназначенные Палестинской национальной администрации (ПНА) средства из налоговых и таможенных поступлений на сумму, превышающую $3 млрд. Об этом сообщил в интервью газете Asharq al-Awsat премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа.

По его словам, "последние шесть месяцев Израиль не перечислял никаких средств", таким образом "накопленная Израилем сумма превышает $3 млрд". Мустафа подчеркнул, что удержание Израилем этих средств "препятствуют выплате заработных плат сотрудникам, оплате услуг частного сектора и проведению банковских операций". Премьер Палестины также сообщил, что США были уведомлены об этой проблеме и "обещали оказать содействие".

Комментируя план действий по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа, он отметил, что среди прочих мер подразумевается "изменение экономических отношений" с Израилем, чтобы Палестина "могла возродить свою экономику на прочной и жизнеспособной основе".

В соответствии с Парижским протоколом, который был принят вслед за Соглашениями Осло в 1994 году и регулирует экономические отношения между властями Израиля и Палестинской национальной администрацией, еврейское государство взяло на себя обязанность собирать таможенные пошлины и налоги на импортируемые в Палестину товары и ежемесячно перечислять эти средства в казну ПНА. Эти суммы составляют значительную часть общего бюджета Палестины и предусмотрены для зарплат госслужащих, обеспечения функционирования госучреждений, выплат социального характера.