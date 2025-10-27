CNN: для Конгресса провели семь закрытых брифингов по наркокартелям

В брифингах принимали участие члены Палаты представителей и Сената, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа провела для Конгресса уже семь закрытых брифингов, на которых предоставляла законодателям информацию об ударах ВС США по судам предполагаемых наркоторговцев, сообщает телеканал CNN.

"Администрация с начала сентября провела для Конгресса семь отдельных закрытых брифингов", - говорится в заявлении, предоставленном телеканалу неназванным должностным лицом американской администрации. Отмечается, что в брифингах принимали участие как члены Палаты представителей, так и Сената.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ передавали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.