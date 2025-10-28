CNN: Трамп счел Болсонару неудачником

По мнению президента США, бывший бразильский лидер "проиграл борьбу за амнистию", а действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва "имеет все шансы на переизбрание" в октябре 2026 года, уточнил телеканал

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался от дальнейшей поддержки бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, которого в сентябре суд республики приговорил к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте, поскольку не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с политическими неудачниками. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

По их информации, Трамп "искренне возмущен тем, что его имя ассоциируется с неудачниками", одним из которых он теперь считает Болсонару. По мнению президента США, как указывают источники, бывший бразильский лидер "проиграл борьбу за амнистию", а действующий глава бразильской администрации Луис Инасиу Лула да Силва "имеет все шансы на переизбрание" в октябре 2026 года.

Источники добавили, что теперь американский лидер стал сильнее "симпатизировать" именно Луле да Силве. Ранее телеканал уже отмечал, что в ходе двусторонней встречи 26 октября в Малайзии Трамп интересовался политической карьерой президента Бразилии, в частности - периодом с 2018 по 2019 год, когда Лула да Силва подвергался уголовному преследованию. Трамп, указал CNN Brasil, выразил солидарность с бразильским лидером.

В сентябре Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. Президент ранее выразил уверенность в готовности экс-лидера совершить государственный переворот и пообещал, что Болсонару и его сторонники больше никогда не вернутся к власти в Бразилии.