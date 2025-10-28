Nippon TV: новая премьер Японии выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Санаэ Такаити сообщит о своем намерении президенту США в ходе их первых переговоров, которые пройдут 28 октября в Токио, уточнил телеканал

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити намеревается выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил японский телеканал Nippon TV.

Отмечается, что Такаити сообщит о своем намерении Трампу в ходе их первых переговоров, которые пройдут 28 октября в Токио.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премия в 2025 году присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. После этого Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в следующем году.